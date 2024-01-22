Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öpüp ayağı ile bastı: Gözaltına alındı Sivas'ta, Safa Camisi Derneği’nin başkan adayı S.K, Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastığı için 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

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DHA

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde tepki çekecek ilginç bir olay yaşandı.

Kur'an-ı Kerim'i öptükten sonra ayağıyla bastı

Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağı ile bastı.

Davranışı tepki çekti: Gözaltına alındı

Bu anlar ise camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.’ya camideki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Valilik: Aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz

Sivas Valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından S.K. adlı şahıs, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine basmıştır. Şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış, ‘Dini Değerleri Aşağılama’ suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)