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Sivas'ta odunluk yangını büyümeden söndürüldü

Sivas'ta odunluk yangını büyümeden söndürüldü Sivas'ın Zara ilçesinde üç katlı bir binanın bahçesinde bulunan odunluk alevlere teslim oldu. Yangın büyümeden söndürüldü.