Sivas'ta odunluk yangını büyümeden söndürüldü

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehitler Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde üç katlı binanın bahçesinde bulunan âtıl durumdaki odunlukta yangın çıktı.
Yoldan geçen vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bina tahliye edildi
Alevlerin ulaştığı üç katlı binada yaşayan vatandaşların, pencereden yangını fark etmeleri üzerine bina tahliye edilirken, binanın birinci katında bulunan evde bakım hastası bir vatandaş da olay yerine gelen ambulansa alındı.
Yangın kontrol altına alındı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın alanına ulaşmaya çalışan arazöz, yolda park etmiş araçlar nedeniyle zor anlar yaşandı.
Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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