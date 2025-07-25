Bazı illerde ormanlara giriş yasağı

Yurt genelinde artan sıcaklık, rüzgar ve kuraklık nedeniyle son günlerde sıkça yaşanan orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı. Bu kapsamda Sivas’ta da ek tedbirler hayata geçirildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi (C) fıkrası ve 6831 sayılı Orman Kanunu doğrultusunda alınan kararla, orman yangınlarını önlemeye yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi.

MESİRE YERİ DIŞINDA ATEŞ YAKMAK YASAK

Sivas Valiliği tarafından alınan kararlara göre:

26 Temmuz ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı.



Ormanlara yakın bölgelerde düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde havai fişek, dilek balonu gibi yangın riski taşıyan materyallerin kullanımı yasaklandı.



Tescilli ormanlık alanlarda piknik yapılması ve bu alanlara yetkililer dışında kimsenin girmesi yasaklandı.



Mesire yerleri dışında mangal, semaver, ateş yakılması, bahçe ve anız temizliği amacıyla ateş kullanılması, çoban ve avcıların ateş yakması da yasak kapsamına alındı.

KOLLUK KUVVETLERİ VE MUHTARLAR, VATANDAŞLARI UYARACAK

Valilik açıklamasında, vatandaşların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi ve uyarılması amacıyla kolluk kuvvetleri, köy muhtarları ve ilgili kurumlara görev verildi. Ayrıca, orman yangını riski yüksek bölgelerde pankartlar ve uyarı tabelaları yerleştirilecek. Kolluk kuvvetleri ormanlık alanlarda devriye gezerek olası risklere karşı anında müdahale edecek.

CAMİLERDE BİLİNÇLENDİRİCİ VAAZLAR VERİLECEK

Destek ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında:

İl Müftülüğü, camilerde orman yangınlarıyla ilgili bilinç artırıcı vaazlar verecek.



Olası yangınlara hızlı müdahale için Sivas Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumların personel ve ekipmanları hazır bekletilecek.



Belirtilen kurallara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında idari ve adli işlem uygulanacak.

YALOVA

Yalova’da, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla ikinci bir duyuruya kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu’nun aldığı kararla, il genelinde bir dizi kısıtlama yürürlüğe girdi.

Alınan tedbirlere göre:

25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, mesire alanları ve kır lokantaları da dahil olmak üzere ormanlık bölgelerde ateş yakılması ve ateşli piknik yapılması tamamen yasaklandı.



Orman içi, orman kenarı ya da orman bağlantısı olmayan tüm mahallelerde, anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan bitki atıklarının yakılmasına da izin verilmeyecek.



Aynı tarihten itibaren, ormanlık alanlara girişler tamamen durduruldu.

Bu kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlem uygulanacak.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, artan yangın riski nedeniyle 25 Temmuz–15 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Karar, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan Yozgat İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alındı.

Yasaklar; orman görevlileri, resmi izinle tarımsal faaliyet yürütenler, hayvan otlatanlar ile AVBİS sistemi üzerinden izinli olarak avlanan kişileri kapsamıyor. Öte yandan, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü ve Kadıpınarı Tabiat Parkları da yasak dışında tutuldu.

Alınan karar kapsamında:

Orman yollarında ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla yapılan sportif etkinlikler ile çadırlı kamp faaliyetleri yasaklandı.



Ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan yerleşimlerde anız, bağ ve bahçe atığı yakılması yasak kapsamına alındı.



Orman köylerinde düzenlenecek düğün ve benzeri etkinliklerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı malzemelerin kullanımı da yasaklandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, orman yangınlarıyla mücadelenin sadece kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı:

“Yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yangın riski bu yıl çok daha ciddi. Lütfen hep birlikte kurallara uyalım ve ormanlarımızı koruyalım.”

Alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için jandarma ve polis ekipleri orman giriş-çıkışlarında denetim yapacak; kimlik kontrolleri gerçekleştirilecek. Ayrıca mahalle muhtarları ve azaların da bölgeyi takip ederek şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.

Tedbirlere uymayanlar hakkında Orman Kanunu başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde idari ve adli işlem uygulanacak.

ANKARA'DA MANGAL VE PİKNİK ATEŞİ YAKMAK YASAKLANDI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent genelinde 10 Haziran'dan itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Meteorolojik verilere göre gelecek günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: