Daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine veren ve kalp pili duran çocuğu hastaneye götüren özel halk otobüsü şoförü, bu kez de dilini yutup baygınlık geçiren bir şahsı hastaneye yetiştirdi.

Sivas'ta 12.00 sıralarında, Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki Cumartesi- Aydoğan hattında seyir halinde olan otobüsün içinde bayılan Ömer Ocak'ı gören yolcular, şoför Ömer Taşdemir'i uyardı.

Bunun üzerine Taşdemir otobüsü durdurarak, sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi. Bir süre sağlık ekiplerini bekleyen Taşdemir, Ocak'ın dilini yuttuğunu fark etti.

OTOBÜSÜ HASTANEYE SÜRDÜ

Sağlık ekiplerini telefonla arayan şoför Taşdemir, dilini yutan Ocak'a müdahale ederek, nefes almasını sağladı. Taşdemir, daha sonra direksiyonun başına geçerek, olay yerine 200 metre uzaklıktaki Şükrü Beyazıt Aile Sağlık Merkezi'ne gitti.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Ocak, daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaşanan olay ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ta otobüs şoförü, dilini yutan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO



"ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir olayı, "Hattım üzerinde seyir halindeydim. Aniden yolculardan birisi 'Kaptan rahatsızlanan var, dur' dedi. Ben de durdum. Fenalaşmıştı ve arka koltuğa yığılmıştı. Baktığımda nefes almıyordu. Sağlık ekiplerini aradım. Sağlık ekipleri yaşlı vatandaşı yana doğru yatırmamı istedi. Söylenenleri yaptım. Ama dilini yuttuğunu farkettim. Dilini çıkarmamı istediler ve ben uzun bir çabanın ardından dilini çıkardım. Ambulansın gelmesini beklemeden yakındaki sağlık ocağına otobüsü sürdüm. Götürdükten sonra hemen müdahale ettiler. Kendisi de zaten benim adaşımmış. Allah kimseye göstermesin. Pandemi döneminde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım etmeyi istiyoruz. Elimizden geleni de yaparız." ifadeleri ile aktardı.

DAHA ÖNCE DE 3 KİŞİYİ KURTARMIŞTI

Ömer Taşdemir, daha önce de otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi, önünde kaza yapan otomobildeki anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ve kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye götürmesiyle gündeme gelmişti.

























