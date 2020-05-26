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Alevlere teslim olan araç, kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler Sivas'ta kaydedildi.

Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta, boş arsada park halinde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonet, dün gece bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu.

Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangın sonrası hurdaya dönen araç, kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı VİDEO