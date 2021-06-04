Sivas'ta ağabeyi Y.D.'nin yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki A.E.D., hafif yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 80'inci Yüzyıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Y.D'ye ait pitbul cinsi köpek, bulvar üzerinde kardeşi A.E.D.'ye saldırdı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

A.E.D. köpeğin saldırısı sonucu kasığından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.E.D ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÖPEK HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Köpek ise bölgede bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesine bağlı halde polis ekipleri tarafından bulundu. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpeğin sahibi Y.D. hakkında tutanak tutuldu.

Sivas'ta pitbull saldırısına uğrayan çocuk yaralandı VİDEO

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