Sivas'ta takla atan otomobilden burnu bile kanamdan çıktı

İHA
Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında, M.H. idaresindeki 58 AED 319 plakalı Toyata marka otomobilin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp takla attı.
Emniyet kemeri sayesinde yara bile almadı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin arından takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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