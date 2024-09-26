Sivas'ta üretiliyor; Bu turşu "fakirin serumu" olarak biliniyor...Kilosu 25 TL! Faydaları saymakla bitmeyen turşular, özellikle kış aylarında sofralarımıza hem renk, hem de lezzet katıyor.

Haber Merkezi

Halk arasında "dal turşusu" olarak bilinen pezik turşusu, Sivas mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri.

Bursalı girişimci Muhsin Bölük, Sivas’ın coğrafî işaretli ürünü olan pezik turşusunu Sivas’ta üretip Bursa’ya getirerek, vatandaşların sofralarına sunuyor.

Fomara’da turşucu dükkânı bulunan Muhsin Bölük, "Yerli covid aşısı bulundu. Fakirin serumu" diyerek, pezik turşusunun faydalarına dikkat çekiyor.

Muhsin Bölük, pancarın toprak üstünde kalan bitki kısmına "pezik adı verildiğini ve en çok da turşusunun yapıldığını söyledi.

ŞİFALI TURŞU

Pancarın ihtiva ettiği B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu birçok hastalıktan koruduğunu anlatan Bölük, bu şifalı turşuyu Sivaslılar gibi Bursalıların da sevdiğini belirtti.

Vatandaşların ilgisinden ve satışlardan memnun olduğunu kaydeden Muhsin Bölük, "Pezik turşusunu Sivas’ın Ulaşlı ilçesinde özel olarak üreterek Bursa’ya getiriyorum. Kilosunu 25 liradan satıyorum. Bu turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor." dedi.

Kaynak: İHA