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    Sivas'ta yurt binasının yıkıldığı an

    Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 10:07
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    Sivas'ta yurt binasının yıkıldığı an

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan 4 Eylül Kız Öğrenci Yurdu, yeni yurt binası yapılınca taşındı.

    Oldukça eski ve yıpranmış olan yurt binasının, yıkımına karar verildi.

    Ekipler tarafından kırıcı makine ile kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen yurt binası kameralara yansıdı.

    İZLEYENLER KAÇIŞTI

    Görüntülerde kırıcının son vuruşu yaptıktan sonra binanın bir anda yıkıldığı görüldü.

    Sivas'ta yurt binasının yıkıldığı an ViDEO

    Öte yandan yurt binasının yıkılışını izleyen çalışanlar ise kaçıştı.

    Sivas'ta yurt binasının yıkıldığı an #1

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