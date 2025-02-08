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DHA

Sahte içki birçok insanın canına mal olurken, emniyet güçleri de zehir tacirleriyle mücadelesini sürdürüyor..

Son operasyon Samsun'da gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde tekel bayi işleten H.K.’nin kaçak içki satışı yaptığı bilgisini aldı.

SU ŞİŞELERİNDE SAKLANMIŞ 45 LİTRE ETİL ALKOL İLE 109 İÇKİ KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin dükkanında ve evinde yapılan aramalarda, su şişelerine konulmuş 45 litre etil alkol ile 17,5 litre sahte içki ve evindeki ayakkabılığa gizlenmiş 109 içki kiti ele geçirildi. H.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.