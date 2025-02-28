Soğuk gecede Bayburt polisinden sıcak jest

İHA

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin evrak ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapan ekipler, uzun yolda seyahat eden vatandaşlara çay ve kurabiye ikramında bulundu.

Polis ekiplerinin jesti, yolculuk sırasında uygulama noktasında durdurulan sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, kendilerini hem ısıtan, hem de mutlu eden bu ikram için ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, bir otobüs şoförü de uygulama noktasında duran polis ekiplerine kahve ikram ederek, onların özverili çalışmalarına karşılık verdi.

"BU ÇAY İKRAMI PAHA BİÇİLEMEZ"

Vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun gayret gösteren Bayburt polisi, asayiş ve trafik denetimlerini dondurucu soğuğa aldırış etmeden yerine getiriyor.

Polisin çay ikramında bulunduğu Ferhat Güzen isimli vatandaş, "Mükemmelsiniz" diyerek, ekiplere teşekkürünü, "Emniyetimizin bu soğuk havada sıcacık çayı ikram etmesi paha biçilemez. Hepsinden Allah razı olsun, bu soğuk havalarda Allah herkesin yardımcısı olsun, özellikle emniyet personelimizin rabbim işlerini kolaylaştırsın" sözleriyle dile getirdi.

DONDURUCU SOĞUKTA GÖREVİ BAŞINDAKİ POLİSE VANLI OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN KAHVE İKRAMI

Van'dan Bayburt istikametine gelen bir yolcu otobüsü, denetimler kapsamında uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerce, yolculara emniyet kemerinin önemi hatırlatılarak, gerekli uyarılar yapıldı.

Havanın soğuk olduğunu gören otobüs şoförü Haktan Yücekuş hareket halindeki otobüsü durdurarak, muavinle birlikte polislere kahve ikramında bulundu.

Dondurucu havada polislerin zor bir görev yaptıklarını belirten Yücekuş, ekiplere görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşın kahve ikramını geri çevirmeyen polislerin samimi halleri, şoför ve muavinin güler yüzü hem iç ısıttı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Faruk Gökçe, Ünal Saraç isimli diğer vatandaşlar ise, havanın çok soğuk olduğunu ifade ederek, görevi başında bulunan ekiplere kolaylıklar dileyip, çay ve kurabiye ikramı için teşekkür etti.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERİYORUZ"

Dondurucu soğuğa, zorlu hava şartlarına rağmen görevlerinin başında olduklarını bildiren Yol Uygulama Kontrol Amiri Komiser Yusuf Akçaoğlu, "Özellikle bölgemizde hava şartları çok çetin geçiyor. Eksi 20, eksi 25 dereceleri görüyoruz. Bu şartlara rağmen görevimizin her daim başında olarak vatandaşların yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz bu yol kontrollerinde çay ikramlarında bulunarak, vatandaşların bir nebze de olsa içini ısıtırken, devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik" dedi.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DÜSTURUYLADAN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Nihai hedeflerinin insan olduğunu, insan odaklı çalıştıklarını vurgulayan, eksi 20 derece havada da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Yalçın Görgün, "Eksi 20, eksi 25 derecede görevimizi yapmaktayız, bundan da mutluyuz. Şeyh Edebali'nin dediği gibi, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla görevimize devam etmekteyiz. Nihai hedef insandır, insan odaklı çalışıyoruz. İnsanlara bir nebze de olsa dokunmak bizleri mutlu ediyor, teşkilat olarak da mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Turgut Günay ise, zorlu kış şartlarında şehrin farklı noktalarında 7-24 trafik ve asayiş denetimlerinin sürdüğünü, bu denetimleri büyük özveriyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trafik ve asayiş denetimlerinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri yer aldı.