ŞOK 14 Şubat Aktüel Katalog: Bu ürünler geldiği gibi bitecek!

Şok Marketler, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayacak hafta sonu kampanyasıyla teknoloji ve elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimleri müşterileriyle buluşturuyor.

Hem mağazalarda hem de Cepte Şok uygulamasında geçerli olacak aktüel katalogda, televizyonlardan kulaklıklara, masa lambalarından hoparlör setlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında, özellikle büyük ekran televizyonlar ve akıllı cihazlar öne çıkıyor. 4K UHD çözünürlüklü ve Android Smart özellikli televizyon modelleri uygun fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Elektronik kategorisinde kulaklık, mikrofon, masa lambası, oyuncu ekipmanları ve taşınabilir hoparlör gibi ürünler de indirimli etiketlerle raflarda yerini alacak.

Evinde tamirat, düzenleme veya teknoloji yenilemesi yapmak isteyenler için hazırlanan katalog, geniş ürün yelpazesiyle alışveriş fırsatı sunuyor.

İşte ŞOK 14 Şubat aktüel ürünler: