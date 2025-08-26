ŞOK’a sıcak-soğuk su sebili geliyor… ŞOK 27 Ağustos Aktüel Katalog

ŞOK Market, 27 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayımladı.

Bu hafta market raflarında, hem anneler hem ev ekonomisi için avantajlı ürünler dikkat çekiyor.

Bebek bakım ürünlerinde otomatik sallanır ana kucağı, bebek bezleri, biberon çeşitleri, bebek şampuanı ve bakım örtüleri gibi ihtiyaçlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Aynı zamanda bebek yağı ve organizer gibi pratik ürünler de kampanya kapsamında bulunuyor.

Ev ihtiyaçlarında ise tereyağı, bal, çay, sıvı deterjan, yumuşatıcı gibi temel ürünler indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor. Elektronik kategorisinde ise şarjlı diş fırçası gibi ürünler öne çıkıyor.

ŞOK Market, her bütçeye hitap eden kampanyalarıyla tüketicilere hem tasarruf hem de kaliteli ürün seçenekleri sunmaya devam ediyor.

İşte ŞOK 27 Ağustos aktüel ürünler: