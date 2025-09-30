Sokak pilavcıları sırrı verdi: Bu yöntem lezzetini 10’a katlıyor

Sokaklarda satılan o nefis, tane tane pilavların sırrı merak konusu olmaya devam ediyor. Herkes evde en iyi pilavı yapmak istiyor, ancak çoğu zaman o mükemmel lezzeti yakalamak mümkün olmuyor.

Pilavcıların verdiği bazı püf noktalarıyla, evde de tane tane ve lezzetli pilav hazırlamak artık çok daha kolay.

Doğru malzeme seçimi, su oranı, pişirme süresi ve dinlendirme teknikleri… İşte pilavın lezzetini katlayacak önemli detaylar:

Doğru Pirinç Seçimi: Sokak pilavcıları genellikle baldo pirinç kullanıyor. İri taneleri ve nişasta dengesi sayesinde pilavınızın tane tane olmasını sağlar. Ayrıca pirinçlerin taze olması lezzeti artırıyor.

Pirinçleri Yıkayın ve Islatın: Pirinçleri iyice yıkamak fazla nişastayı temizler ve yapışmayı önler. Ardından ılık suda 20-30 dakika bekletmek, pirinçlerin daha kolay şişmesini sağlar.

Doğru Yağ Oranı ve Kullanımı: Tereyağı ve sıvı yağ karışımı, pilava hem zengin tat hem de hafiflik katar. Pirinçleri kısık ateşte kavurmak, lezzeti ve tanelerin ayrılığını artırır.

Doğru Su-Pirinç Oranı: Genellikle 1 ölçü pirinç için 1,5 ölçü su kullanılır. Suyu yavaş yavaş eklemek ve tercihe göre et veya tavuk suyu kullanmak, pilavın lezzetini iki katına çıkarır.

Pişirme Tekniği: Su kaynadıktan sonra altı kısıp pirinçlerin yavaşça suyunu çekmesini sağlayın. Tencerenin kapağını kapatarak buharın içeride kalması ve pişirme sonrası temiz bezle kapamak, pilavın tane tane olmasına yardımcı olur.

Piştikten Sonra Dinlendirme: Pilavı ocaktan aldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirmek, tanelerin yumuşamasını ve lezzetin oturmasını sağlar.

Ek Lezzetler: Tereyağında kızarmış nohut veya haşlanmış tavuk eklemek, karabiber veya kırmızı pul biber ile servis etmek, pilavınızı sokak lezzetine yakınlaştırır.