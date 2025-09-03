ŞOK’tan yüzde 50’ye varan indirim: Deterjan, tuvalet kağıdı, çay, zeytinyağı…

ŞOK Market, 3 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

9 Eylül’e kadar sürecek kampanyalarda hem gıda hem de temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar öne çıkıyor.

Bu hafta market raflarında; peynir, yoğurt, süt, zeytin, çay, sucuk, pirinç, bal, Türk kahvesi ve filtre kahve gibi temel gıda ürünlerinde avantajlı indirimler sunuluyor.

Bunun yanında çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, deterjan çeşitleri, kolonya, şampuan, saç boyası, granül sabun ve bebek şampuanı da kampanyalı ürünler arasında yer alıyor.

Haftalık alışverişini ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için ŞOK’un aktüel kataloğu, hem mutfak hem de temizlik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayacak fırsatlar sunuyor.

İşte ŞOK 3 Eylül indirim kataloğu: