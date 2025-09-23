Abone ol: Google News

ŞOK’tan yüzde 50’ye varan indirim fırsatı: Yetişen kapacak

ŞOK Market, 24 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Haftalık katalogda gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, tekstilden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yer alıyor.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 11:25
ŞOK Market, Eylül ayının son haftasına özel indirim kampanyasını duyurdu.

24 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda, temel gıda ürünlerinden kişisel bakıma, temizlik malzemelerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor.

Kahvaltılıklar, süt ürünleri, bakliyatlar ve atıştırmalıklarda yapılan indirimler, hem mutfak alışverişini kolaylaştırıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bir hafta sürecek kampanyada, stoklarla sınırlı ürünler tüketicilerin ilgisine sunuldu.

İşte ŞOK 24 Eylül indirim kataloğu:

