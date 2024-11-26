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DHA

Son dakika haberine göre; Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka tarafında bulunan depoda yangın çıktı.

Fatih Samatya'da bulunan hastanenin alt katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.