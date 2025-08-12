Sona yaklaşıldı: 150 kilometrelik o güzergah 21 kilometreye düşüyor!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinden Ordu’nun Gölköy ilçesine uzanacak Baydarlı–Düzyayla yolunda, bölgenin ulaşım çehresini değiştirecek hamlede sona yaklaşıldı.

Toplam 21 km uzunluğundaki bağlantı güzergâhında altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı; 12 km’lik kısmı biten yol, geriye kalan 9 km’lik bölümün ise sadece 4 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Yeni güzergâha geçişle birlikte, Samsun üzerinden mevcut yoldan memleketlerine giden vatandaşların yaklaşık 150 km daha az yol kat etmesi sağlanacak.

HEM GÜVENLİ HEM KISA OLACAK

Reşadiye-Baydarlı-Düzyayla hattı, aynı zamanda Ordu ile İç Anadolu Bölgesi arasında da yeni ve güvenli bir alternatif bağlantı yolu olarak öne çıkıyor.

Söz konusu güzergah ile birlikte şehir merkezlerine girmeden doğanın eşsiz güzellikleriyle birlikte daha kısa ve konforlu bir ulaşım imkanı vatandaşla buluşacak.