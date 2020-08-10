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    SONAR'ın muhalefet başarılı mı anketi

    SONAR'ın muhalefet başarılı mı anketi

    Hakan Bayrakçı, yaptıkları araştırmalarda Türkiye'de muhalefeti başarılı bulanların %19 olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 21:32
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 21:32
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    SONAR'ın muhalefet başarılı mı anketi

    SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, son araştırma sonuçlarını açıkladı.

    Bayrakçı, ankete katılanlara sorulan "Ülkemizdekği muhalefet partilerinin performansı sizce başırılı mıdır?" sorusuna,  başarılı diyenlerin oranının toplam %19, başarısız diyenlerin ise %62 olduğunu söyledi.

    SONAR'ın muhalefet başarılı mı anketi VİDEO

    SONAR ın muhalefet başarılı mı anketi #1

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    TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI BAŞARILI: %52

    Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan anket çalışmasında ise "Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır?" sorusuna cevap verenlerin %52'sinin başarılı bulduğunu, başarısız bulanların oranının ise 33,5 olduğunu söyledi.

    Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır? VİDEO

    SONAR ın muhalefet başarılı mı anketi #2

    SONAR ın muhalefet başarılı mı anketi #3

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