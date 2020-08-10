SONAR'ın muhalefet başarılı mı anketi

Hakan Bayrakçı, yaptıkları araştırmalarda Türkiye'de muhalefeti başarılı bulanların %19 olduğunu söyledi.

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, son araştırma sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı, ankete katılanlara sorulan "Ülkemizdekği muhalefet partilerinin performansı sizce başırılı mıdır?" sorusuna, başarılı diyenlerin oranının toplam %19, başarısız diyenlerin ise %62 olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI BAŞARILI: %52

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan anket çalışmasında ise "Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır?" sorusuna cevap verenlerin %52'sinin başarılı bulduğunu, başarısız bulanların oranının ise 33,5 olduğunu söyledi.

Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır? VİDEO