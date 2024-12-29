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Sosyal medyada Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Sosyal medyada Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden şüpheli yakalandı Sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.