Sosyal medyada uygunsuz hareketler sergileyen polis memuru açığa alındı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada görüntülü konuşma uygulamasında uygunsuz davranışlar sergileyen polis memurunun açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Sosyal medyada uygunsuz davranışlarıyla gündeme gelen bir polis memuru hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) resmi bir açıklama yapıldı.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Görüntülü bir görüşme esnasında, üniformasıyla katıldığı yayında genç bir kadına karşı uygunsuz hareketler yapan polis memuru açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

EGM’nin açıklamasına göre, yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu kişinin polis memuru M.A. olduğu belirlendi.

EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Trafik polisi olduğu anlaşılan bir kişinin, canlı yayında bir kadınla eşleşince diliyle dudaklarını yalayıp göğsünü sıktığı görülüyordu.

Polise tepki gösteren genç kadının ise “Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis” dediği duyuluyordu.