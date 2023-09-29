Staj ve çıraklık mağdurları, seslerini Ensonhaber'de duyurdu Ensonhaber'e konuşan Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Selçuk Aydın, nasıl mağdur olduklarını ve ne istediklerini anlattı.

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Meslek liseleri ve staj yapılan üniversitelerden mezun olan kişiler, 1987 yılında çıkarılan 3308 sayılı Kanun ile birlikte sigorta başlangıçları yapılmasına rağmen emekli olamadı.



Mevcut düzenlemelere göre staj ve çıraklık yapanlar, SGK dökümlerinde işe başlangıçlarını görebiliyor. Ancak emeklilik için gerekli primlerinin yatırılmaması nedeniyle staj ve çıraklık yapılan dönemleri, emeklilik hesaplamasına dahil edilmiyor.

Staj ve çıraklık mağdurları, EYT'den de yararlanamadı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla beraber 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emeklilik hakkı kazanırken, staj ve çıraklık mağdurları bu haktan yararlanamadı.

Yaklaşık 250 bin tane staj ve çıraklık mağduru 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla belli olacak olan torba yasayı bekliyor.

Konuyla ilgili Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Selçuk Aydın, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Selçuk Aydın, nasıl mağdur edildiklerini ve çözümün ne olduğunu şu ifadelerle aktardı:

Öğretmenlerimiz, "çok şanslısınız" dedi, ama öyle olmadı

Buradaki mağduriyetimiz, 8 Eylül 1999 EYT miladı ile birlikte daha ön plana çıkmış gibi gözükse de 1986 yılında çıkan bu yasa ile bugüne kadar hep mağdur edildik.



Bu kanun, sadece staj ve çıraklık üzerine yapılmış bir kanundu. Kısa vadeli sigorta kolları yatırıldı. Fakat gün sonunda o tarihteki çocuklar büyüdü ve baktılar ki EYT ile çalışma hayatındaki yapı değişti ve yaşları 60'a çıktı. Dediler ki ne oluyor? Sigorta girişlerimiz neden kabul olmuyor? İşte asıl sorun burada başladı.



Aslında bu sorunu fark eden Ankara derneğimiz bu ateşi yaktı. Sonrasında bunu yaydık. Bu bir mağduriyetti, kandırılmıştıktı. Çünkü öğretmenlerimiz bize verdikleri sigorta kartıyla "Çok şanslısınız, yaşıtlarınıza göre erken yaşta emekli olacaksınız" dendi. Fakat işin aslı öyle olmadı.

Katsayı uygulamasıyla bir kez daha mağdur edildik

Arkadaşlarımız sadece bununla mağdur edilmedi. O yıllarda katsayı uygulamasıyla bir kez daha mağdur edildiler. 1-2 sene dershanelere gidip üniversiteye hazırlanmak zorunda kaldılar. Üniversite yaşları da eklenince çalışma hayatı maalesef 2000'li yıllara tekabul etti.

Çözüm: Sigorta başlangıcımız, bize verilen kartlardaki giriş tarihleri olmalı