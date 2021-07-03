Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürekli yapılan su kesintilerini protesto etmek için bir grup vatandaş, Savrun Çayı'nda banyo yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen su kesintilerine vatandaşlardan ilginç protesto geldi. Sabun, şampuan ve havlusunu alan bir grup vatandaş ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı'na giderek içerisinde banyo yaptı.

"DURUMU PROTESTO İÇİN ÇAYDA BANYO YAPIYORUZ"

İlçede çok sık şekilde su kesintisi olduğunu belirten Hakan Kamalı, "İşten geliyoruz. Yaz vakti Çukurova’da zaten sıcaklar tavan yapmış durumda. Evde su yok. Sularımız sabah kesiliyor bazen akşam geç saatte geliyor, bazen de bir gün boyunca hiç gelmiyor. Bu durumdan belediye mi sorumlu, muhtarlık mı sorumlu, kim sorumlu ise lütfen bu duruma bir çözüm bulsun. Bizde bu olayı protesto etmek ve temizliğimizi yapmak için Savrun çayında bu şekilde banyo yapıyoruz" dedi.

Osmaniye'de su kesintilerini protesto için çayda banyo yaptılar-Video

"SULARIMIZ ÇOK SIK KESİLİYOR"

Aşkın Gül ise "Sularımız hiç akmıyor. Çok sık şekilde su kesintisi oluyor. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Su kesintilerinden en çok kadınlar şikayetçi. Suların akmamasından dolayı bulaşık çamaşır yıkayamayan kadınlar ise çözüm bekliyor.