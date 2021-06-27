Süleyman Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevli askerlerle sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Bakan Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyaretii helikopterle Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı.

"ARTIK YALNIZ DEĞİLSİN TENDÜREK"

Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, resmi Twitter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

Bakan Soylu'nun buradaki ziyaretinin ardından geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunacağı belirtildi.









