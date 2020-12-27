Sultangazi'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı.

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi unutmadı ve spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Sultangazi'deki boş arazide bir araya gelen Pakistanlı ve Afganlı bir grup kriket oynadı.

Oyun esnasında kimi maske takmadı kimi ise maskesini çene altına aldı.

"YASAKTAN DOLAYI AZ OYNUYORUZ"

Pakistan uyruklu bir kişi, yasağa rağmen hafta sonu bir araya gelerek kriket oynamaya devam ettiklerini belirterek, "Şimdi korona ve yasak var. Bundan dolayı az oynuyoruz." dedi.

Kısıtlamaya rağmen kriket oynayan yabancı uyrukların oyunu polisin gelmesiyle son buldu.

Sultangazi'de kriket oynayan yabancı uyruklular ViDEO

POLİS GELİNCE KAÇTILAR

Röportaj esnasında polisin geldiğini fark eden yabancı uyruklular, koşmaya başladı. Polisten koşarak kaçan yabancı uyruklalar evlerinin yolunu tutarken kaçma anları kameraya yansıdı.

















