Sultangazi'de mavi ve siyah akan derenin Alibeyköy Barajı'na ulaştığı iddia edildi

Fabrikadan geldiği düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah, mavi renge bürünen derenin, Alibeyköy Barajı'na ulaştığı iddia edildi. Derenin yanında İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi bulunduğu söylendi.

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU YAYIYOR"

Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi.

Kanber Kopaktaş, "Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi.

İÇME SUYUNA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Mavi tonda aktığı sırada derede cep telefonu kamerası ile çekim yapan bir kişi, "Bu masmavi akan su İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karışıyor." dediği duyuluyor.

























