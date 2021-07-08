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    Sultangazi'de park halindeki tırı soydular

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sürücüsünün dinlenmek için yol kenarına park ettiği tırın dorsesindeki 100 bin liralık ürün, aracın arkasına yanaşan 2 kişi tarafından güpegündüz çalındı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 23:14
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    Sultangazi'de park halindeki tırı soydular

    Bir okuyucumuz tarafından WhatsApp Hattı'mıza gönderilen habere göre; geçtiğimiz hafta Sultangazi'de sıradışı bir hırsızlık olayı yaşandı.

    SÜRÜCÜ, TIRI YOL KENARINA PARK EDİP UYUDU

    28 Haziran Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan gelen bir sürücü, dinlenmek için tırı yol kenarına park etti.

    100 BİN LİRALIK ERKEK İÇ ÇAMAŞARINI ÇALDILAR

    Sürücünün aracın içinde uyuduğu anlarda, tırın arkasına yanaşan minibüs tipi bir araçtan inen 2 kişi, dorsede bulunan 100 bin lira değerindeki 8 bin adet erkek iç çamaşırını çaldı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Sabah saatlerinde yaşanılan olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hırsızların büyük bir soğukkanlılıkla çaldıkları iç  çamaşırlarını araçlarına taşıdığı anlar yansıyor.

    Öte yandan, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    Sultangazi'de park halindeki tırı soydular VİDEO

    Sultangazi de park halindeki tırı soydular #1

    Sultangazi de park halindeki tırı soydular #2

    Sultangazi de park halindeki tırı soydular #3

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