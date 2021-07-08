Sultangazi'de park halindeki tırı soydular
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 23:04
- Güncelleme : 08.07.2021 - 23:14
Bir okuyucumuz tarafından WhatsApp Hattı'mıza gönderilen habere göre; geçtiğimiz hafta Sultangazi'de sıradışı bir hırsızlık olayı yaşandı.
SÜRÜCÜ, TIRI YOL KENARINA PARK EDİP UYUDU
28 Haziran Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan gelen bir sürücü, dinlenmek için tırı yol kenarına park etti.
100 BİN LİRALIK ERKEK İÇ ÇAMAŞARINI ÇALDILAR
Sürücünün aracın içinde uyuduğu anlarda, tırın arkasına yanaşan minibüs tipi bir araçtan inen 2 kişi, dorsede bulunan 100 bin lira değerindeki 8 bin adet erkek iç çamaşırını çaldı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Sabah saatlerinde yaşanılan olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hırsızların büyük bir soğukkanlılıkla çaldıkları iç çamaşırlarını araçlarına taşıdığı anlar yansıyor.
Öte yandan, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Sultangazi'de park halindeki tırı soydular VİDEO