Sultangazi'de park halindeki tırı soydular

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sürücüsünün dinlenmek için yol kenarına park ettiği tırın dorsesindeki 100 bin liralık ürün, aracın arkasına yanaşan 2 kişi tarafından güpegündüz çalındı.

Bir okuyucumuz tarafından WhatsApp Hattı'mıza gönderilen habere göre; geçtiğimiz hafta Sultangazi'de sıradışı bir hırsızlık olayı yaşandı.

SÜRÜCÜ, TIRI YOL KENARINA PARK EDİP UYUDU

28 Haziran Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Diyarbakır'dan gelen bir sürücü, dinlenmek için tırı yol kenarına park etti.

100 BİN LİRALIK ERKEK İÇ ÇAMAŞARINI ÇALDILAR

Sürücünün aracın içinde uyuduğu anlarda, tırın arkasına yanaşan minibüs tipi bir araçtan inen 2 kişi, dorsede bulunan 100 bin lira değerindeki 8 bin adet erkek iç çamaşırını çaldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Sabah saatlerinde yaşanılan olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, hırsızların büyük bir soğukkanlılıkla çaldıkları iç çamaşırlarını araçlarına taşıdığı anlar yansıyor.

Öte yandan, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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