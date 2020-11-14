15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadığı görüldü. Görüntülendiğini fark eden bir kişi özür dilerken, bir başkası ise koşarak uzaklaştı.

İstanbul'da doğru maske kullanımı amacıyla il genelinde 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

Sultangazi'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Malkoçoğlu Mahallesi Mareşal Fevzi Caddesi ve Eski Habibler Mahallesi Meydanı sigara içilmesi yasaklanan yerler arasında yer alıyor.

YİNE YASAĞA UYMAYANLAR KAMERADA…

Ancak yasak olmasına rağmen bu kurala uymayanlar var yine de…

Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sigara yasağına uymayanlar kameralara yansıdı.

Alınan karardan haberdar olmadığını belirten bazı vatandaşlar, ellerindeki sigarayı söndürdü.

Sultangazi’de sigara içenler kamerada VİDEO

SİGARA İÇEN GENÇLERİ UYARDI

Bir kadın ise meydanda sigara içen gençlerin yanına giderek, sigara içilmesinin yasaklandığını hatırlattı.

Sigara içmek için maske kurallını da delen vatandaşlardan biri, sigara içtiği için maskeyi çenesinin altında tuttuğunu söyledi.

Sigara yasağından haberdar olduğunu belirten genç, "Kararı unuttum" dedi.

“SÖNDÜRME KARDEŞİM, İÇ GİTSİN”

Bir başka vatandaş ise, gazetecinin kararı hatırlatması üzerine haberinin olmadığını belirterek, elindeki sigarayı eliyle söndürerek, yoluna devam etti.

Durumu gören bir başka kişi de "Söndürme kardeşim. Niye söndürüyorsun? İç gitsin." dediği görüldü.

"ÖZÜR DİLERİM"

Meydan da sigara içen bir kişi ise kendisini görüntüleyen muhabirin yanına gelerek, özür diledi.

Muhabirin, "Neden özür diliyorsunuz?" sorusuna ise "Yasak olduğunu biliyordum. Şimdi aklıma geldi. Sigara içtiğim için özür dilerim." diye cevap verdi.

KOŞARAK MEYDANDAN UZAKLAŞTI

Sigara içen ve maske kullanmadığı görülen bir genç de görüntülendiğini fark edince, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndan koşarak uzaklaştı.