Sumud Filosu aktivisti Said Ercan, İmam Hatip'li gençlerle buluştu

Sumud(Kararlılık) filosuna katılarak ablukayı kırmaya çalışan, 46 ülkeden toplam 497 aktivist ülkelerine döndü. Filoya katılan Türk aktivistlerden Said Ercan, İmam hatipli gençlerle buluştu ve onlara filoda, esir alındıklarında yaşadıklarını anlattı.

'Gemiye ayak basar basmaz Filistin bayraklarını topladılar'

Ercan, İsraillilerin gemiye saldırı anını anlattı. Gemiye ayak basar basmaz ilk önce Filistin bayraklarını topladıklarını, Türk bayraklarına ise dokunmadıklarını belirtti.

'Filodaki insanlar olarak Dünya karması gibiydik'

Said Ercan, Dünya'nın her yerinden filoya gelen insanlar için 'Dünya karması gibiydik. Her yerden her kesimden insan vardı' ifadeleriyle Filonun ne kadar evrensel olduğunu ve buna bağlı olarak ne kadar büyük bir ses getirdiğini anlattı.

'Boykota devam edin'

Boykota dikkat çekmek isteyen Ercan gençlere, 'Bir soykırımcıyı tokatlamak isterseniz, boykota sonuna kadar devam edin' çağrısı yaptı. Boykotun hafife alınmamasını ve onlara her türlü zarar olduğunu dile getirdi.

Muhabir: Rabia Ceren Nas