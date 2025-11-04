Süper Ay ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte tarihi ve saati

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gökyüzü bu hafta adeta bir görsel şölene hazırlanıyor.

“Kunduz Dolunayı” olarak bilinen Süper Ay, 2019 yılından bu yana Dünya’ya en yakın konumuna gelecek.

Bu özel an, Ay’ın her zamankinden daha büyük, parlak ve etkileyici görünmesini sağlayacak.

Peki, Süper Ay ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

SÜPER AY NE ZAMAN?

Kasım ayı, gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir başlangıca sahne olacak.

5 Kasım Çarşamba gecesi, Ay Dünya’ya olağanüstü bir yakınlığa gelerek yılın en büyük ve en parlak dolunayı haline dönüşecek.

“Kunduz Dolunayı” olarak bilinen bu özel gök olayı, 2025’in en dikkat çekici doğa manzaralarından biri olmaya aday.

TÜRKİYE’DEN NE ZAMAN İZLENECEK?

Süper Ay, 5 Kasım Salı günü Türkiye semalarında göz kamaştırıcı bir şekilde parlayacak. Astronomi takvimine göre dolunay, Türkiye saatiyle 16.20’de tam görünümüne ulaşacak.

Ay, akşam saatlerinde doğu ufkundan yükselirken gece boyunca parlaklığını koruyacak.

Bu süre boyunca gökyüzü açık kaldığı takdirde, Süper Ay Türkiye’nin pek çok noktasından çıplak gözle izlenebilecek.