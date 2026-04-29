Süper Lig bitiş tarihi 2026: Son hafta maçları ne zaman oynanacak

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son virajına girildi. Hem zirve yarışı hem de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. TFF tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sezonun ne zaman biteceği merak ediliyor.
Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken şampiyonluk yarışı büyük ölçüde şekillenmeye başladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik derbinin ardından puan farkının açılması, zirvedeki dengeleri değiştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip matematiksel olarak şampiyonluğa çok yakın.
Gözler ligin ne zaman tamamlanacağına ve sezonun hangi tarihte sona ereceğine çevrildi.
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig’de sezon, 34. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.
Takvimlerin 17 Mayıs 2026 tarihini gösterdiği gün, sezonun son düdüğü çalacak ve dev maraton resmen sona erecek.
SON HAFTA MAÇ PROGRAMI
Kasımpaşa – Galatasaray
Fenerbahçe – Eyüpspor
Fatih Karagümrük – Alanyaspor
Trabzonspor – Gençlerbirliği
Kayserispor – Konyaspor
Rizespor – Beşiktaş
Antalyaspor – Kocaelispor
Samsunspor – Göztepe
Gaziantep FK – Başakşehir