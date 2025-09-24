Süper Lig kulübünden büyük jest: Maç biletleri ücretsiz verilecek

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17:00’de oynanacak.

Eyüpspor yönetimi, hem kendi taraftarları hem de konuk Göztepe taraftarı için biletleri satın alarak ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!”