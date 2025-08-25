Süper Lig kulübünden taraftarlara jest: Maç biletleri ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasının kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, bu akşam Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Sezona iki yenilgiyle başlayan Eyüpspor, bu maçta galibiyetle moral bulmak isterken, ilk karşılaşması ertelenen ve geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor ise deplasmanda puan peşinde olacak.

Eyüpspor cephesinden taraftarlara sevindiren haber geldi.

BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Eyüpspor, karşılaşma öncesinde taraftarına müjdeli bir haber verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın biletleri, Alanyaspor Passolig sahipleri hariç tüm futbolseverlere ücretsiz olacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz.

Tüm biletler Kulübümüz tarafından ücreti ödenerek satın alınmıştır ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ÜCRETSİZ olarak temin edebilmektedir. Ev sahibine ayrılan biletleri, Corendon Alanyaspor Pasolig kartına sahip taraftarlar hariç tüm futbol severler ücretsiz olarak alabilirler.

İkas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, yarın stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz!

Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"