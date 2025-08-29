Süper Lig maçları 1 ay boyunca ücretsiz! Futbolseverlere müjde verildi

Futbolseverlere güzel haber Akbank’tan geldi.

Banka, yeni müşterilerine 1 aylık TOD Süper Lig Paketi hediye ediyor.

Kampanya kapsamında, 22 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, Süper Lig maçlarını ücretsiz izleme şansı yakalayacak.

Kampanyanın şartları ve detayları belli oldu.

1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI

Katılım için Akbank Mobil üzerinden “Akbanklı olmak istiyorum” adımı seçildikten sonra, davet kodu alanına “1060SUPERLIG” yazılması gerekiyor.

Bu özel kampanyadan yalnızca ilk kez Akbanklı olanlar ve belirlenen tarihler arasında başvuru yapan ilk 3.000 kişi yararlanabilecek.

Ayrıca, daha önce Akbank müşterisi olup uzun süredir bankanın hiçbir hizmetini kullanmayan ve inaktif statüde bulunan kişiler de kampanyadan faydalanabilecek.

Kazanılan kodlar, www.todtv.com.tr adresinde “Kupon Kodu” bölümüne girilerek aktive edilebiliyor. Böylece kullanıcılar ücretsiz üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra tüm Süper Lig heyecanını 1 ay boyunca ücretsizizleyebilecek.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.