Süre başladı! Resimdeki ayıyı 12 saniyede gören bulmaca ustası çıkıyor

Optik illüzyonlar, gözümüzle gördüğümüz gerçeklik ile beynimizin yorumladığı görüntü arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

Son günlerin en çok konuşulan görsel bulmacası ise “Karlı Köy” sahnesi. İlk bakışta sakin bir kış manzarası gibi duran bu resim, aslında dikkatli gözlerin 12 saniye içinde keşfetmesi gereken gizli bir ayı figürünü barındırıyor.

Uzmanlara göre bu tarz yanılsamalar, beynin derinlik algısı, ışık gölge ilişkisi ve kalıp tanıma mekanizmalarını anlamak için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Peki siz gizli ayıyı bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde kütük kulübeler, bir husky, dağınık ekipman, posta kutuları, bir kardan adam ve karla kaplı zemin yer alıyor.

Göreviniz resimde gizlenen ayıyı 12 saniye içinde bulmak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: