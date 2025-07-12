Suriye sınırında alevlerle mücadele gece de devam ediyor

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti.

180 ARAÇ VE 800 PERSONELLE YANGINLA MÜCADELE

Günlerdir devam eden orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sınırına ulaştı.

Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.

Bölgede ilgili kurumların koordineli olarak yürütülen çalışmalarını yerinde incelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, an itibarıyla 180 araç ve 800 personelle sahada yangınla mücadele edildiğini belirterek yangının Türkiye'ye ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerce hazırlıkların üst düzeyde sürdürüldüğünü vurgulandı.

"YANGININ ÜLKEMİZE GEÇMEMESİ İÇİN BÜTÜN EKİPLERİMİZLE TEDBİR ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Alevlerin Türkiye'ye geçmemesi için mücadele ettiklerini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin şunları söyledi: