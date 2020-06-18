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- Suriye'de Esad'ın parasının değeri yok
Suriye'de Esad'ın parasının değeri yok
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 13:39
Amerika Birleşik Devletleri’nin Esad ailesine yönelik ekonomik yaptırım kararı, Suriye’de Türk Lirası'na geçişi hızlandırdı.
Suriye Lirası, son haftalarda ABD doları karşısında rekor düzeyde geriledi. 2011’de, iç savaşı tetikleyen protesto gösterileri öncesi 1 dolar 47 Suriye lirası ederken, bugün 1 dolar 3 bin Suriye lirası yapıyor.
PARALARI TL'YE GEÇİRME KUYRUĞU
Elindeki Suriye Lirası'nı Türk Lirası'na çevirmek isteyen Suriyeliler, bankalar ve döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Birleşmiş Milletler, 11 Haziran’da Türkiye’den Suriye’ye yüklü miktarda Türk Lirası sevkiyatı yapıldığını duyurdu. İdlib bölgesindeki kasabalarda benzin ve mazot istasyonlarında alışveriş, Türk parasıyla yapılmaya başlandı.
DÖVİZ BÜROSUNDA KASALARDA TL VAR
Esad rejiminin parasının değerinin hızlıca düşmesiyle birlikte döviz büroları, kasalarına Suriye Lirası yerine Türk Lirası koymaya başladı.
Son olarak İdlib'de bir döviz bürosunda Suriye Lirası'nın yerini Türk Lirası'nın aldığını gösteren fotoğraf, durumu özetleyen nitelikteydi.