Suriye'den bekleniyor: 26-27 Mart'a dikkat

Mart ayının son günlerine yaklaşılırken hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Hava Forum tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, Suriye üzerinden oluşabilecek derin bir siklon sistemi için uyarı verildi.

Beklenen siklon 26-27 Mart tarihlerinde Türkiye’yi etkileyebilir.

Bu tür sistemler, geniş bir alanda etkili olan yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirmesiyle biliniyor.

SURİYE SİKLONU

Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı yağış ihtimali öne çıkarken, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, söz konusu siklonun gelişiminin henüz netleşmediğini ancak ihtimalin güçlendiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak güncel uyarıların yakından takip edilmesini öneriyor.