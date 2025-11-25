Sürücüler buna sevinecek! ŞOK, arabalar için mini buzdolabı getiriyor: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK marketler 26 Kasım haftasında yine dolu dolu bir aktüel katalogla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Ev, mutfak ve günlük yaşam için ihtiyaç duyulan pek çok ürünün yer aldığı yeni indirim listesi; elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, dekoratif ürünlerden tekstil seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Katalogda öne çıkan ürünler arasında Arzum Clean Compacto elektrikli süpürge, Range Fixroll hamur yoğurma makinesi ve Alpina beyaz ankastre set bulunuyor.

Bunun yanı sıra Ranforce nevresim takımları, Dinarsu wellsoft battaniyeler ve yumuşacık kadife polar üstler de ev tekstilinde kalite arayanların dikkatini çekecek ürünler arasında.

Haftanın en çok konuşulan ürünlerinden biri ise bu kez araç sahiplerini sevindirecek türden! ŞOK’a araç içi mini buzdolabı geliyor.

İşte ŞOK 26 Kasım indirimli ürünler: