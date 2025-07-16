Sürücüler için yeni dönem başladı: Otopark ücreti vermeyecekler

Eskişehir’de çevre dostu ve ekonomik ulaşım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen “Park Et Devam Et” uygulaması 14 Temmuz itibarıyla başladı.

İlk etapta iki noktada devreye giren sistem, kent trafiğini azaltmayı ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeni uygulamayla birlikte, sürücüler araçlarını belirlenen otoparklara bırakıp toplu taşımayla yollarına devam edebilecek.

Vatandaşlar, otopark çıkışında sadece toplu taşıma araçlarında kullandıkları Eskişehirkart ya da temassız kredi kartlarını göstererek ücret ödemeden ayrılabilecek.

GÜN BOYU FARKLI GÜZERGAHLARDA GEÇERLİ

Vatandaşların gün içinde farklı saatlerde ve güzergâhlarda toplu taşıma kullansalar dahi uygulamadan faydalanabilecekleri belirtildi.

Uygulamanın kısa sürede yaygınlaştırılacağını ve daha fazla noktada hizmete sunulacağını duyuruldu.