Taksi şoförüne Sabiha Gökçen'de şok uygulama: Dönüşte yolcu aldı, 32 bin lira ceza yedi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu bırakan bir taksi şoförü, dönüşte yolcu aldığı için trafik polisi tarafından durduruldu. Şoförün aracı bağlanırken, 32 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda yeni bir yolcu alan taksi şoförü, trafik polisleri tarafından durduruldu.

32 BİN LİRA CEZA YEDİ VE ARACI BAĞLANDI

Sürücüye, kural ihlali sebep gösterilerek 32 bin lira idari para cezası kesildi. Olayın ardından sürücünün taksisi de bağlandı.

Ancak sürücü, trafik polislerinin aracını bağlamasına ve ceza kesmesine anlam veremedi. Olayın şaşkınlığını yaşayan sürücü, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

"YOLCU ALMAMIZ YASAKSA BİZ NEDEN TAKSİCİYİZ?"

Taksi şoförü "Hangi maddede ceza yazdığını soruyorum. 'Sen yolcu aldın' diyor. Peki bizim yolcu almamız yasak mı? Yasaksa biz neden taksiciyiz? " ifadeleriyle duruma tepki gösterirken sonrasında yeniden trafik polislerine yönelerek kendisine neden ceza verildiğini sordu.

"BÖYLE BİR ZULÜM YOK"

Polisler kendisine işlem yaparken serzenişlerini sürdüren şoför, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Şuan da böyle bir zulüm yok. Sabiha Gökçen gelir, bizim otellerimizde yolcu alır. Onlara kimse bir şey demiyor ama biz maalesef yolcu aldığımızda 15 gün aracımız bağlanıyor"

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından yapılan uygulamaya tepki yağdı.