Taksicilere puan sistemi uygulanacak

Müşteriler, yolculuk yaptıkları taksinin şoförünü nezaket ve yol güvenliği gibi konularda puanlayacak.

İstanbul'da taksiciler için radikal bir düzenleme hayata geçirilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sektörün daha keyifli hale gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilere daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Aksu, şunları söyledi:

"İYİ ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ"

"Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak, müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz."

TAKSİ ŞOFÖRÜNE PUAN VERİLECEK

Müşteriler, kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek.

Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece, notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet yaşanması hedefleniyor.

"250 BİN KİŞİ BURADAN EKMEK YİYOR"

Koronavirüs salgınının işlerini etkilemeye devam ettiğini belirten Eyüp Aksu, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu aktardı.

Eylül ayında salgının azalmasını beklediklerini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz."