Taksim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

AA
30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkenin her noktasında coşkuyla kutlanıyor.
İstanbul Valiliğince düzenlenen programda, cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.
SEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ
Milli mücadelede şehit olanlar için vatandaşlar da dua etti.
Hatim programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da katıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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