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Taksim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

Taksim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim programı düzenlendi.