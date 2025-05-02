Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri için kapatılan yollar açıldı

İHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar kapsamında Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar polis ekipleri tarafından bariyerlerle tedbir amaçlı olarak kapatılmıştı.

KADEMELİ OLARAK YOLLAR AÇILMAYA BAŞLADI

Sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar yoğun güvenlik tedbirleri alınarak kapatıldı.

Akşam saatlerinde 1 Mayıs nedeniyle yaşanan hareketliliğin sona ermesiyle cadde ve sokaklar kademeli bir şekilde araç ve yaya trafiğine açılmaya başlandı.