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    Taksim'de İngiliz turist, bıçaklanarak gasbedildi

    İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçının bıçaklı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist tedavi altına alındı.
    • 23.05.2022 - 21:24
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    Taksim'de İngiliz turist, bıçaklanarak gasbedildi

    Geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı.

    4 gaspçının saldırısına uğradı

    Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı. Genç adam kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yaklaşan 4 gaspçının saldırısına uğradı.

    Ağır yaralanan turist hastaneye kaldırıldı

    İngiliz turist telefonunu vermemek için direnince şahıslar bıçakladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar cep telefonunu alarak kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Taksim de İngiliz turist, bıçaklanarak gasbedildi #1

    Güven Timleri kapkaç yaparken suçüstü yakaladı

    Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen Güven Timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abddurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti.

    Çalışmaları hızlandıran Güven Timleri, saldırganların Kocaeli’nin Gebze ilçesinden İstanbul’a geldiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan ekipler, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayına karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.

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    Saldırganların tamamı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan İngiliz turistin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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