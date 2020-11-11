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    Taksim'de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı

    Taksim'de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı

    Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın, kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfretti.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 10:10
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 10:45
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    İstanbul Taksim'de, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi.

    İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler, yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti.

    Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp, işlem yapmak istedi.

    Taksim'de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı VİDEO

    KÜFREDİP SALDIRDI

    İranlı kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü.

    'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın, daha sonra küfrederek gazeteciye saldırdı.

    Taksim de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı #1

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken, saldırı anları kameralara yansıdı. Daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın, yoluna devam etti.

    Taksim de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı #2

    Taksim de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı #3

    Taksim de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı #4

    Taksim de maske cezası kesilen İranlı kadınlar gazeteciye saldırdı #5

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