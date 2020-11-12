Dolar
7.6828
-1.433%
Euro
9.0695
-1.2983%
Altın
1875.96
0.6502%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.075
-0.8411%
Bitcoin
123746.69
0.4858%
EXEN Coin
12.32
0.65%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi

    Taksim'de maske cezası kesilen İsrailli turist, "Televizyonda görürsem dava açacağım" diyerek basın mensubuna tepki gösterdi.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 11:19
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile turizm polisi denetim gerçekleştirdi.

    Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere, ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi.

    TURİSTLER MASKE TAKMIYOR

    Denetimlerde genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti.

    Maske cezası kesilen İsrailli bir turist, basın mensubuna "Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım." dedi.

    Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi ViDEO

    Taksim turist maske

    Bazı turistler ise yüzlerini kapatmaya çalıştı.

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    Taksim turist maske

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir