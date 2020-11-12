Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi
Taksim'de maske cezası kesilen İsrailli turist, "Televizyonda görürsem dava açacağım" diyerek basın mensubuna tepki gösterdi.
- İHA
- 12.11.2020 - 11:19
- Güncelleme : 12.11.2020 - 11:42
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile turizm polisi denetim gerçekleştirdi.
Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere, ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi.
TURİSTLER MASKE TAKMIYOR
Denetimlerde genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti.
Maske cezası kesilen İsrailli bir turist, basın mensubuna "Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım." dedi.
Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi ViDEO
Bazı turistler ise yüzlerini kapatmaya çalıştı.