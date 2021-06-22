Taksim'de tramvay durağında uyuşturucu krizine girdi

Taksim'de tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahsa ilk müdahaleyi ordan geçen Suriye uyruklu bir doktor yaptı.

İstanbul Taksim’de tramvay durağında saat 17.30'da bir kişi uyuşturucu krizine girince bayıldı.

Polis ekiplerini harekete geçiren şahsa ilk müdahaleyi oradan geçen Suriyeli bir doktor yaptı.

İLK MÜDAHALEYİ SURİYE UYRUKLU BİR DOKTOR YAPTI

Tramvay durağında sırt üstü hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, krize giren şahsın nabzını kontrol etti.

Ekipler şahısla ilgilenirken durumu gören Suriye uyruklu bir doktor, şahsın madde alıp krize girdiğini tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri krize giren şahsa bulunduğu yerde müdahalede bulundu. Uyuşturucu krizine giren şahıs ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.