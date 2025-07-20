Takvimleri işaretleyin: Pazartesi ikisi birden vuracak

Yeni haftaya girişle birlikte Türkiye genelinde adeta fırın etkisi yaratacak çifte sıcak hava dalgası etkisini gösterecek.

Hem Basra'dan hem de Afrika üzerinden aynı anda gelen sıcak hava kütleleri, pazartesi günü itibarıyla yurt genelinde etkisini artıracak.

Meteoroloji uzmanları, pazartesiden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve nem oranının artacağını duyurdu.

"İKİSİ BİRDEN GİRECEK"

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ülkemize hem Basra, hem Afrika üzerinden sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Paylaşımında, "Son Dakika | İkisi birden girecek! Durum büyük ölçüde netleşti. Yeni haftada ülkemize hem Basra sıcak hava dalgası hem de Afrika sıcak hava dalgası girecek. Sıcağın yanında nem de yükselecek. Çok bunalacağız. Sıcak ve nem severler için müjdeli; sevmeyenler için ise kara haber..." ifadelerine yer verdi.