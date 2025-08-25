Tapu sahipleri dikkat! İmza uyarısı yapıldı: Bu maddeler yoksa imzalamayın

Türkiye’de son yıllarda hızla ilerleyen kentsel dönüşüm projeleri, özellikle deprem gerçeğiyle yaşayan şehirlerde her zamankinden daha kritik bir rol üstleniyor.

Bu sürece dahil olan tapu sahipleri açısından ise en önemli başlık, imzalanacak sözleşmelerin sağlamlığı. Uzmanlara göre, hak kayıplarının önüne geçebilmek için her belgenin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi şart.

Çünkü eksik ya da hatalı düzenlenmiş bir sözleşme, ilerleyen aşamalarda geri dönüşü zor mağduriyetlere neden olabiliyor.

BU NOKTALARA DİKKAT!

Bu nedenle uzmanlar, hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca noktaları şöyle sıralıyor:

Proje detayları şeffaf olmalı: Başlangıç ve bitiş tarihleri, teslim süresi ve teknik detaylar net bir şekilde belirtilmeli.

Değer hesapları açık olmalı: Eski taşınmazın yeni projedeki karşılığı ile olası değer artışları yazılı olarak güvence altına alınmalı.

Hukuki güvenceler tanımlanmalı: Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve dava hakları açıkça düzenlenmeli.

Sigorta ve teminatlar unutulmamalı: İnşaat sürecinde olası zararlar sigorta ile güvence altına alınmalı, müteahhitin mali gücü teminatlarla desteklenmeli.

Ödeme planı netleşmeli: Katkı payları, ödeme takvimi ve ek yükümlülükler sözleşmede ayrıntılı yer almalı.

Yasal izinler belgelenmeli: Ruhsatlar eksiksiz olmalı, olası uyuşmazlıklarda çözüm yolları (arabuluculuk, dava vb.) net biçimde tanımlanmalı.

Esneklik maddeleri eklenmeli: Uzun soluklu projelerde doğabilecek revizyonlar için sözleşmede esneklik sağlayacak hükümler bulunmalı.